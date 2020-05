Prima molesta donna incinta, poi sferra calci e pugni ai poliziotti: arrestato palermitano

Stava molestando una donna in stato di gravidanza che si trovava nei pressi della stazione di Villa San Giovanni (Reggio Calabria e quando la polizia lo ha fermato e ha provato a identificarlo ha reagito aggredendoli con calci e pugni. Cosi un uomo originario di Palermo e residente a Roccapalumba è stato arrestato con l'accusa di violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Secondo la ricostruzione della polfer l'uomo era ubriaco, ha aggredito la signora che era in attesa dei mezzi per raggiungere la Puglia e poi si è rifiutato di fornire le proprie generalità agli agenti, colpendoli. Guidicato per direttissima, l'arresto è stato convalidato.