A Villa Niscemi si rinnova la tradizione del presepe vivente

E' stato inaugurato a Villa Niscemi il presepe vivente della parrocchia SS. Cosma e Damiano di Sferracavallo. I più piccoli hanno potuto anche visitare la casa di Babbo natale allestita presso lo spazio espositivo Nicola Scafidi.

"Ormai come da tradizione - ha detto il sindaco Leoluca Orlando - Villa Niscemi è sede del presepe vivente che rappresenta l'intera città e per Sferracavallo la casa della borgata. Questa è occasione per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato all'organizzazione".