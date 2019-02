Il figlio di 19 mesi con le convulsioni, vigili soccorrono mamma in preda al panico

Aveva tra le braccia il suo bambino di appena 19 mesi in preda alle convulsioni. Una pattuglia della polizia municipale, attirata dai passanti all’altezza di piazza Virgilio, si è fermata per prestarle aiuto. Poi una telefonata al sala operativa per farsi autorizzare dal comandante il “trasporto speciale” e la volata verso il pronto soccorso.

Momenti di panico stamattina per una mamma di 22 anni che camminava in via Dante con il figlioletto. La giovane è stata soccorsa e portata all’Ospedale dei bambini dove i medici si sono attivati per effettuare immediatamente i primi accertamenti. Il piccolo è stato ricoverato con febbre alta ma è stato dichiarato fuori pericolo di vita.