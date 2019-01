Sorpresa, ecco i vigili in borghese: 46 multe per rifiuti gettati fuori orario e differenziata "sbagliata"

Centotré controlli e 46 sanzioni compiuti da lunedì scorso sino ad ieri: è il bilancio dell'intervento della polizia municipale per contrastare il conferimento irregolare dei rifiuti in città. Nel quadro degli interventi, su input del sindaco Leoluca Orlando, il comandante Gabriele Marchese ha predisposto un piano "che prevede - come spiegano dal comando di via Dogali - il coinvolgimento di tutte le pattuglie del Corpo, a prescindere dallo specifico servizio del nucleo di appartenenza con puntuali disposizioni operative a tutti gli agenti, coordinati per le specifiche competenze in materia di smaltimento rifiuti, dal responsabile del nucleo tutela decoro e vivibilità urbana".

Gli agenti hanno effettuato sopralluoghi in abiti civili e auto civetta sia nelle zone in cui è già attiva la raccolta differenziata, per verificare il corretto conferimento nei giorni e negli orari stabiliti, sia nei quartieri in cui la differenziata non è attiva, in particolare nei siti segnalati dai cittadini e dalla Rap come discariche abusive consuetudinarie.

Sulle 46 sanzioni scaturite dai 103 controlli, 19 sono state comminate per conferimento fuori orario, 22 per irregolarità nel conferimento dei rifiuti differenziabili, uno per trasporto sfabbricidi, due per abbandono di ingombrante e due per violazioni al Codice della strada per un totale di oltre 6.200 euro.

I luoghi in cui gli agenti hanno comminato il maggior numero di sanzioni, sono via Galletti, a seguire Fondo Galletti, via Gorizia, via Messina Marine, via Castello, via Cordova, via Bonanno, via Emilia, via Perpignano, piazza Strauss, via Marchese di Roccaforte, piazza Don Bosco, piazza Florio, piazza Sturzo e via Cilluffo.