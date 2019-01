Furbetti della differenziata e rifiuti buttati fuori orario: vigili si appostano in abiti civili, 78 multe

E' di 78 sanzioni su 218 controlli negli ultimi 10 giorni il bilancio della maxi operazione dei vigili in merito al conferimento irregolare di rifiuti. Sopralluoghi ed appostamenti in abiti civili e con mezzi civetta hanno permesso l’individuazione dei trasgressori che non hanno rispettato le disposizioni relative alla tutela del decoro e della salute pubblica nell'ambito del piano predisposto dal comandante Gabriele Marchese.

"Le zone più battute . dicono dal comando di via Dogali - sono state: via Paruta, via Galletti, viale Regione Siciliana, via Aversa e via Kolbe per la verifica del rispetto del regolamento comunale sui giorni e sugli orari di conferimento, che, ricordiamo, sono dal lunedì al sabato, dalle ore 17 alle ore 22 durante il periodo in cui vige l’ora solare e dalle 18 alle 22 durante il periodo in cui vige l’ora legale. Nelle zone controllate sono stati individuati 15 trasgressori, sanzionati per un importo totale di oltre 2.500 euro".

Contemporaneamente i controlli sulla raccolta differenziata sono stati effettuati in via Cataldo Parisio, via Principe di Belmonte, via Manin, via Valderice, in piazza Sturzo. In questi luoghi sono state elevate 54 sanzioni per un totale 2.700 euro.

"Durante gli interventi - spiegano da via Dogali - gli agenti hanno individuato 3 mezzi rispettivamente in via del Levriere, in via Colli e in via Li Bassi che trasportavano sfabbricidi senza il formulario identificativo dei rifiuti, obbligatorio per legge, e altre due persone sono state colte in flagrante mentre abbandonavano rifiuti ingombranti, rispettivamente, in via Margherita di Savoia e in via Resuttana Colli. Gli stessi conducenti dei mezzi sono stati sanzionati per violazioni inerenti il Codice della Strada perché privi di copertura assicurativa, revisione e irregolarità nei documenti di circolazione. Salgono così a 117 le sanzioni su 304 controlli effettuati dall’inizio di gennaio da tutte le pattuglie del Corpo".