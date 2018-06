Vigili bloccano prostituta alla Favorita: "L'abbiamo convinta ad abbandonare la strada"

I vigili piombano alla Favorita e bloccano una prostituta convincendola ad abbandonare la strada dopo un lungo colloquio. Si tratta di una ragazza di 23 anni, nigeriana. E' successo oggi pomeriggio, in viale Ercole, dove i vigili sono intervenuti nell'ambito dei controlli per il rispetto dell’ordinanza emanata recentemente dal sindaco Orlando per il contrasto alla tratta degli esseri umani. In azione due pattuglie della polizia municipale.

"Nel corso dei servizi organizzati dal comandante Gabriele Marchese - spiegano dal comando di via Dogali - i vigili hanno intercettato cinque prostitute mentre 'esercitavano' all'interno del parco. Appena hanno notato le auto di servizio le ragazze si sono date alla fuga". Una di loro, però, è stata bloccata.

"Si tratta di una ventitreenne di nazionalità nigeriana - dicono dalla polizia municipale - che dopo un lungo e complesso colloquio nel quale è stata garantita la sua protezione e la possibilità di recuperare la libertà, è stata convinta ad intraprendere il percorso previsto dall'ordinanza per 'liberarsi dal sistema della tratta'".

Un sistema che prevede il coinvolgimento dei servizi sociali e "l'inserimento in programmi di sostegno e reinserimento sociale per le ragazze vittime della tratta o altre forme di sfruttamento". Accompagnata in un centro specializzato e poi al pronto soccorso per le cure necessarie conseguenti alle possibili violenze subite, la ragazza è stata quindi portata in un luogo protetto - dove si trova tuttora - ed è tutelata dalla presenza costante degli agenti.