Vigili del fuoco morti in Piemonte, l’omaggio dei colleghi e dei poliziotti palermitani | VIDEO

Gli uomini del 115 del Comando provinciale hanno osservato un minuto di silenzio per ricordare i tre uomini deceduti dopo l’esplosione di una cascina. Poi il passaggio delle volanti di polizia in via Alessandro Scarlatti e il saluto