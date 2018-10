"Gravi carenze igienico-sanitarie": vigili in un market di via Maqueda, multato titolare

Tre attività sanzionate per un importo totale di 12 mila euro. E' il bilancio dei controlli effettuati dalla polizia municipale nei locali dediti alla somministrazione di alimenti e bevande. Nel mirino un pub di piazza Meli, un market di via Maqueda ed un'attività di ricevimento e catering a Partanna. Gli agenti del Caep, il nucleo di controllo delle attività produttive hanno eseguito degli accertamenti mirati alla tutela del consumatore e della salute pubblica secondo un piano predisposto dal comandante Gabriele Marchese.

"In piazza Giovanni Meli - spiegano dal comando di via Dogali - il pub è risultato sprovvisto di alcol test e tabelle alcolemiche e non esponeva gli orari di apertura e chiusura del locale. In un market in via Maqueda, invece, sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie. Il titolare vendeva prodotti alimentari sia sfusi che confezionati, privi delle indicazioni del paese di origine e del luogo di provenienza. Nessuna indicazione inoltre sul termine di conservazione del prodotto e data di scadenza. Il locale era sprovvisto del listino prezzi, di tabelle alcoliche e di alcol test. E' stato pure accertato il mancato rispetto dei termini imposti dell'Hccp per le attrezzature destinate al contatto con gli alimenti. Poiché il registratore di cassa, al controllo, è risultato manomesso é stato necessario l'intervento di una pattuglia della guardia di finanza per i provvedimenti di competenza".

Infine, in via Anteo, a Partanna, all'interno di una villa sede di un'attività di catering, gli agenti durante il sopralluogo hanno riscontrato non in regola un intrattenimento musicale con somministrazione di alimenti e bevande. "In assenza della relazione fonometrica delle apparecchiature elettroacustiche in uso - dicono dal comando di via Dogali - sono state sequestrate le apparecchiature musicali, per scongiurare la diffusione di musica all'esterno. Inoltre si è proceduto alle sanzioni previste dalla normativa vigente per la mancanza di autorizzazioni alla somministrazione all'esterno di alimenti e bevande e della certificazione sanitaria".