La vigilessa picchiata in caserma a Isola: "Indosserò la divisa con più amore di prima"

Provata nel fisico, certamente, ma non nell'animo. La violenza subito, i calci e i pugni ricevuti senza un perchè da due ragazzini della sua stessa cittadina, la spingono a lavorare con più dedizione di prima perchè l'episodio non faccia scendere un'ombra su questa meravigliosa terra". Susanna Provenza, la vigilessa aggredita la scorsa settimana a Isola delle Femmine, rompe il silenzio e parla dell'aggressione subita.

"Ciò che mi è successo - dice - fa parte dei rischi di chi indossa una divisa, divisa che indosso con rispetto e non con arroganza, per rendere servizio alla comunità di Isola delle Femmine che amo, rispetto e a cui da domani darò maggiore attenzione perché non merita affatto che episodi di questo genere possanob far scendere un'ombra su questa meravigliosa terra".

Secondo quanto ricostruito, l'agente è stata colpita da due ragazzini di 14 e 16 anni, che erano andati al comando con la madre. Volevano acquisire le immagini di una telecamera che, secondo loro, avrebbe dimostrato come era morto il loro cane. Al diniego, per l'assenza di telecamere nel punto indicato, è scattata la violenza. La donna è stata soccorsa mentre per i due minorenni è scattata la denuncia.

"Voglio ringraziare - dice la vigilessa - il sindaco Stefano Bologna, l'amministrazione comunale, il comandante maggiore Antonio Croce e tutti i colleghi del Corpo di polizia municipale, il segretario comunale Amaducci, il gruppo di opposizione, le forze dell'ordine i colleghi amministrativi e tutti ma proprio tutti coloro che in questi giorni hanno manifestato in ogni modo affetto, vicinanza e solidarietà. Mi scuso con coloro a cui non sono riuscita a rispondere direttamente, non perché volevo mancare di rispetto ma vi lascio immaginare il momento particolare che sto attraversando. Mi avete veramente commosso!"