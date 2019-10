Quei bombardamenti su Palermo: Vie dei Tesori, boom di visite nel rifugio antiaereo sotto Palazzo delle Aquile

In giro per la città: la manifestazione fa registrare oltre 55 mila presenze in questo fine settimana appena trascorso. La chiesa di Santa Caterina è il sito più scelto, al secondo posto c’è una sorpresa: il Teatro Massimo apre il palcoscenico per l'occasione e mette insieme 1.800 visite