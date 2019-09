Le Vie dei Tesori aprono oltre 160 luoghi, si vola anche in parapendio sul golfo di Mondello | VIDEO

Librarsi in aria dalla spiaggia per lasciarsi trasportare dal vento fino a toccare il cielo, per poi planare dolcemente sulla sabbia. È una delle esperienze che offre quest’anno il festival che prenderà il via dal 4 ottobre al 3 novembre. Cinque weekend per visitare le bellezze della città