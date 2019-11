Vie dei tesori, bilancio finale da record: sfiorati i 400 mila visitatori

Quasi 400 mila visitatori in 15 città siciliane più una "edizione gioiello" a Mantova: Le Vie dei Tesori archivia la sua tredicesima edizione: otto weekend in tutto in cui il pubblico ha potuto scoprire siti inediti o altri poco conosciuti, o riscoprire luoghi che lo storytelling rende affascinanti. Soltanto Palermo - con Catania e il Ragusano - mette insieme già 307 mila visitatori.

Il bilancio definitivo del Festival sarà presentato lunedì, alle 11, all’Arsenale della Real Marina, una delle "case" di Sebastiano Tusa, archeologo ed assessore tragicamente scomparso, a cui il festival quest’anno è stato dedicato.

Ospiti del direttore della Soprintendenza del Mare, Valeria Patrizia Li Vigni, ne parleranno l’assessore regionale all’Istruzione Roberto Lagalla, il sindaco Leoluca Orlando, l’assessore comunale alle Culture Adham Darawsha; la soprintendente ai Beni culturali Lina Bellanca, il direttore dell’ufficio Beni culturali della Diocesi, padre Giuseppe Bucaro, il direttore del SiMuA, Paolo Inglese; Laura Anello, presidente de Le Vie dei Tesori Onlus e Giovanni Ruggieri, docente di Scienze del turismo dell'Università di Palermo e presidente di Otie (Osservatorio sul Turismo delle Isole Europee), fornirà i dati sull'impatto turistico del Festival. Presenti anche gli altri componenti del comitato organizzatore, i rappresentanti dei partner e degli oltre 1.000 volontari coinvolti.