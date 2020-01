VIDEO | Termosifoni guasti al Meli, protestano gli studenti: "La preside a sciare, noi a congelare"

Da più di due mesi gli alunni del liceo di via Aldisio fanno lezione senza riscaldamenti. Metà degli allievi, mentre il dirigente scolastico si troverebbe in settimana bianca, ha deciso di non entrare a scuola. "Stiamo stanchi dei 'mai', dei 'forse' e dei 'poi'. Vogliamo subito un sì. Non ci farete calare la testa"