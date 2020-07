Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Passante ferroviario, Varrica (M5S): “Cantiere via Sicilia a buon punto"

In giornata il deputato del Movimento 5 Stella ha visitato i cantieri: “Buone notizie dal cantiere del passante ferroviario tra via Sicilia e viale Lazio. Rfi e Italferr ci hanno garantito che entro il 13 settembre si completeranno gli interventi e si potrà procedere alla riapertura della tratta che va da via Notarbartolo a Giachery. Dopodiché nel successivo anno, tra il settembre 2020 e il settembre 2021 ci saranno i lavori di completamento e la fermata potrà essere aperta già nel 2022”.