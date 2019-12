Bambole e peluche smarriti in aeroporto, sui social un video per i bimbi: "Li riconoscete?"

Una campagna per aiutare i bambini a ritrovare i loro amici peluche o bambole smarriti in aeroporto. A lanciarla sui canali social è la Gesap, la società di gestione dello scalo palermitano Falcone Borsellino che ha condiviso un video per aiutare i piccoli viaggiatori a ritrovare i loro amici. Si intitola “Come back and pick me up” (torna indietro e prendimi) e mostra le immagini dei giocattoli che scorrono sul nastro bagagli. Poi la società invita i proprietari a contattare l’ufficio oggetti smarriti - area Terminal - della Gesap per riprendersi gli oggetti.

Due anni fa l’iniziativa è stata messa in rete dall’aeroporto di Glasgow, in Scozia, e ha avuto un notevole successo. “Abbiamo voluto seguire l’esempio dell’aeroporto scozzese - afferma Giovanni Scalia, amministratore delegato di Gesap - perché sappiamo quanto sia importante per i bambini ritrovare un giocattolo smarrito in aeroporto. Contiamo sul fatto che qualcuno dei bambini riconosca il suo giocattolo e venga a reclamarlo, almeno entro la fine del mese. Successivamente, i peluche non consegnati saranno donati al centro d’eccellenza per la cura del diabete dell’ospedale di Partinico, dove ad attenderli ci saranno i piccoli pazienti”.

Intanto in aeroporto fervono i preparativi per l’asta degli oggetti smarriti in aerostazione fino a ottobre 2018 che si svolgerà sabato 14 dicembre, alle 10. Tutte le indicazione sull’asta si possono trovare sui canali social dell’aeroporto di Palermo.

