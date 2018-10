Viale Strasburgo, Comune pronto ad abbattere due Ficus: "Sono a rischio crollo"

Il Comune ha reso noto che nei prossimi giorni gli operai del settore Verde abbatteranno due ficus che si trovano in viale Strasburgo, all'altezza di Villa Adriana. Il provvedimento è stato deciso "a tutela della pubblica incolumità perchè in seguito a un'indagine fitostatica eseguita dagli agronomi dell'Amministrazione, sono stati classificati in classe di rischio D, cioè a rischio di schianto improvviso". L'Amministrazione ha già ottenuto l'autorizzazione all'abbattimento da parte della Sovrintendenza. Saranno poi piantati altri due alberi.