Incidente in viale Regione, auto si schianta contro un tir: ferito un giovane

Schianto in circonvallazione, auto finisce contro un tir. Incidente in viale Regione nella notte, nella carreggiata centrale, all’altezza del Luxury Cafè. Ad avere la peggio un giovane che si trovava alla guida di una Fiat Seicento. C.G., 21 anni, ha tamponato un mezzo pesante e dopo i primi soccorsi da parte dei sanitari del 118 è stato portato in ospedale a Villa Sofia, dov’è entrato in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale che hanno ristretto temporaneamente la carreggiata per effettuare i rilievi. Da chiarire come mai il giovane abbia perso il controllo del mezzo per poi andare a sbattere a velocità sostenuta contro il tir. Poche ore dopo un secondo scontro, nei pressi di piazza Principe di Camporeale, all’incrocio tra via Dante e via Serradifalco.

Intorno alle 4 una 24enne, L.S., ha sbandato mentre si trovava a bordo della sua Citroen C3 e si è schiantata prima contro un’auto parcheggiata e poi contro un cancello. A segnalare l’accaduto alcuni passanti che hanno contattato il 118. La giovane è stata portata in gravi condizioni al pronto soccorso del Policlinico. In entrambi i casi la polizia municipale ha chiesto di sottoporre i due automobilisti ad alcol e drug test.