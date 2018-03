Trasportano rottami di frigoriferi, lavatrici e tv senza autorizzazione: due denunce

La polizia municipale ha sequestrato due motoape cariche di rifiuti elettrici e denunciato i conducenti per violazione della normativa ambientale. Gli interventi sono stati eseguiti dagli agenti del nucleo tutela, decoro ed igiene urbana in viale Regione Siciliana, all'altezza di via Trabucco.

I mezzi erano utilizzati per il trasporto di frigoriferi, lavatrici, e televisori dismessi, una tipologia di rifiuti classificata come "Raee", da sottoporre a particolari procedure di smaltimento per la presenza di sostanze tossiche non biodegradabili che, se abbandonate nell’ambiente, causano un forte inquinamento.

Dai controlli è emerso che F.A. di 33 anni e S.N. di 28 anni erano privi di certificazione idonea alla gestione e al trasporto di rifiuti speciali, privi di patente di guida e copertura assicurativa dei veicoli. Oltre alle sanzioni previste dal codice della strada, sono stati entrambi denunciati all’autorità giudiziaria per violazioni alla normativa ambientale.

