La strada diventa ippodromo, corsa clandestina di cavalli in viale Regione

La strada utilizzata come una pista dell'ippodromo. Una corsa clandestina di cavalli è stata disputata in viale Regione Siciliana, all'altezza di via Oreto. Lo start alle 6.50, quando centinaia di moto e scoter hanno bloccato il traffico. Due cavalli con i calessi e i driver sono arrivati fino a Ponte Corleone. Alla fine della gara uno dei due cavalli ancora bardato da corsa, ma senza calesse, sarebbe stato bloccato da un'auto della polizia. Indagini sono in corso.

Non è la prima volta che le strade diventano pista per corse di cavalli. Solo venerdì l'episodio di un ragazzo, in sella al suo cavallo, che dopo una curva si lancia a tutta velocità nel rettilineo di via Sandro Pertini, allo Zen, finendo però contro un palo. (IL VIDEO)