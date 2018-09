"Adeguare stipendi e contratto integrativo": lavoratori Engineering in piazza

Hanno scioperato oggi sotto le bandiere della Fiom i dipendenti del gruppo Engineering Ingegneria Informatica spa. Un presidio di due ore, iniziato alle 11, davanti alla sede di via Regione Siciliana 7275. Uno sciopero che sta coinvolgendo nei diversi turni gli oltre 200 dipendenti palermitani, nella stragrande maggioranza ingegneri e laureati in scienze matematiche. Un'astensione di due ore nell'ambito della mobilitazione proclamata a livello nazionale per protestare contro il blocco degli stipendi dei lavoratori, rimasti fermi dal 2009. L'iniziativa è la prima all'interno di un pacchetto di 14 ore di sciopero.

“Oggi è l'inizio di un percorso di contrasto all'atteggiamento di chiusura dell'azienda, che non dà ascolto alle richieste dei lavoratori – dichiara il segretario generale della Fiom Cgil Palermo Angela Biondi - Ci attendiamo delle risposte e siamo assolutamente determinati ad andare avanti, perché un'azienda come questa, un colosso a livello internazionale, con un grosso fatturato e margini elevati, non può non redistribuire parte della sue risorse ai lavoratori, che contribuiscono a renderla leader sul mercato nella trasformazione digitale e nella ricerca sul software”.

Al centro della protesta ci sono le richieste per rinnovo del contratto integrativo. Il 27 è fissato un incontro a Roma con i rappresentanti dell'azienda per proseguire la trattativa. “Stiamo richiedendo l'adeguamento del contratto integrativo, siglato nel 2009. Un integrativo che ha compiuto quasi 10 anni: i trattamenti non sono più adeguati e non sono compatibili con i riconoscimenti e i successi ottenuti in questi anni dall'azienda – aggiunge Fabrizio Fiscella, Rsu Fiom Cgil di Engineering - La società gode di ottima salute, sta assumendo 300 persone in Italia e cresce di anno in anno. Col contratto integrativo noi abbiamo dei doveri ma abbiano anche dei diritti, che chiediamo ci siano riconosciuti. L'azienda ha il dovere di ascoltarci”.

L'azienda, secondo quanto reso noto dal sindacato, "ha finora dichiarato la totale indisponibilità anche a discutere di premio di risultato, incremento del buono pasto, welfare, trasferte, trattamento per la reperibilità. Il 26 settembre a Roma il sindacato e il coordinamento nazionale delle Rsu di Engineering, a conclusione della prima giornata di sciopero, valuteranno le nuove iniziative da intraprendere.