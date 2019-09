Torna in funzione il semaforo pedonale di piazzale Giotto: "Basta danneggiamenti"

Ripristinato lil semaforo pedonale di viale Regione Siciliana all’altezza di piazzale John Lennon (ex piazzale Giotto). Gli operatori di Amg Energia hanno collocato sei nuovi pulsanti sostituendo quelli danneggiati in seguito a un raid vandalico nei giorni scorsi. I pedoni adesso possono prenotare lo stop delle auto per attraversare in sicurezza la corsia centrale e quelle laterali di viale Regione Siciliana.

Il semaforo è stato ripetutamente vandalizzato. Solo nel mese agosto è stato oggetto di sei danneggiamenti. Il settimo qualche giorno fa. “Adesso l’impianto è regolarmente in funzione e permette la chiamata pedonale in una zona ad alta densità di traffico dove la sicurezza è la priorità – sottolinea l’amministratore unico di Amg Energia, Mario Butera -. Il suo ripristino è anche un segnale di positività, dove l’obiettivo comune è il bene della città. Ci auguriamo che non venga più danneggiato”.

