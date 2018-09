Guerra all'alta velocità: arrivano due nuovi autovelox fissi in viale Regione

Tolleranza zero per l'alta velocità. Altri due autovelox fissi sono stati installati in città. Gli "occhi elettronici" si trovano sotto il ponte di via Giafar, su viale Regione Siciliana. Entreranno in funzione a metà della prossima settimana, dicono dal comando dei vigili urbani. In estate altri due dispositivi erano stati installati sotto il ponte Bonagia. Diventano sei i punti fissi di controllo della velocità lungo la circonvallazione.