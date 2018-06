Ancora lavori in viale Regione: al via la pulizia degli spartitraffico, ma di notte

Ancora lavori in viale Regione Siciliana e ancora limitazioni al traffico. Il Comune ha reso noto che da lunedì al 3 luglio gli operai della Reset saranno impegnati in intervemti di manutenzione e pulizia del verde nelle aree spartitraffico.

"I lavori - si legge in una nota - verranno effettuati dalle 22 alle 5 del mattino. In questo arco di tempo nelle aree dei cantieri interessati per garantire la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni, il limite di velocità sarà ridotto a 30 chilometri orari".

Lavori in notturna quindi, come per il ponte Corleone. L'apertura dei cantieri in questi gionrni ha mandato in tilt la circolazione, innescando fusiore polemiche. Fino alla deciisione dell'amministrazione di fare lavorare gli operai anche la notte per ridurre i disagi".