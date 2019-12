Incendio in viale Regione, auto divorata dalle fiamme

Fiamme e paura in viale Regione Siciliana. I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio per spegnere l’incendio che ha distrutto un’auto che si trovava nella nell’ultimo tratto della corsia laterale, direzione Catania, all’altezza di via Pitrè. Non è chiaro se il mezzo, una piccola utilitaria, fosse in movimento o parcheggiata. Sul posto anche le forze dell’ordine. Si registrano code.