Con una borsa schermata ruba un paio di scarpe, arrestato

Usa una borsa schermata per rubare un paio di scarpe da un negozio, ma viene scoperto e arrestato. In manette un 24enne di origine tunisina, Ahmed Hamzaoui. E' stato bloccato all'uscita di un esercizio commerciale in viale Regione Siciliana.

Ad allertare i carabinieri sono stati gli addetti alla sicurezza, che avevano notato i movimenti sospetti del giovane. Bloccato e perquisito, i carabinieri hanno trovato all’interno della borsa, appositamente schermata per eludere le barriere anti taccheggio, un paio di scarpe. La refurtiva è stata restituita al negozio, mentre il 24enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza. Al termine del giudizio e dopo la convalida dell’arresto, il giovane è stato rimesso in libertà in attesa del processo.