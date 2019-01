Vertenza Engineering, il maltempo non ferma i lavoratori: sit in in viale Regione

Nonostante la pioggia e il freddo, i lavoratori di Engineering Ingegneria Informatica hanno partecipato compatti al sit in di due ore indetto nelle sedi della società su tutto il territorio nazionale per chiedere il rinnovo del contratto integrativo fermo dal 2009. Si tratta della sesta giornata di mobilitazione indetta negli ultimi mesi.

“I lavoratori confermano il blocco della reperibilità per tutto il mese di febbraio – dichiarano per la Fiom Cgil Palermo i segretari Angela Biondi e Francesco Foti e il coordinatore della rsu di Engineering Fabrizio Fiscella - E restano in attesa dell'incontro che si svolgerà il 5 a Roma. Dopo la riunione, il coordinamento nazionale delle Rsu si riunisce per decidere eventuali altre azioni di lotta. Il comportamento tenuto dall'azienda per noi è inaccettabile – aggiungono Biondi, Foti e Fiscella - Engineering è una realtà produttiva in continua crescita, che fattura oltre un miliardo di euro, è presente con una cinquantina di sedi in tutto il mondo e sta continuando a espandersi”.