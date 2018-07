Stop all'alta velocità: due nuovi autovelox fissi in viale Regione

Più controllo sulle auto in transito su viale Regione. Sono stati installati due nuovi autovelox fissi all’altezza del ponte di Bonagia, in entrambe le direzioni. Al momento non c'è una data certa per l'attivazione e i tecnici stanno provvedendo al collaudo, sotto l'occhio della polizia municipale. Si aggiungono alle apparecchiature già esistenti alla circonvallazione (all'altezza di via Altofonte, di corso Calatafimi e di viale Lazio) per il controllo dell'alta velocità.

L'amministrazione comunale aveva annunciato l'intenzione di installare i nuovi autovelox nelle scorse settimane, in concomitanza con l'avvio dei lavori di manutenzione sul ponte Corleone.