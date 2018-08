Dalla provincia alla città per gettare i rifiuti, multati in sessanta

Tolleranza zero nei confronti dei "migranti" dei rifiuti, ovvero di chi arriva in città dai comuni limitrofi e ne approfitta per disfarsi dell'immondizia. La polizia municipale nel fine settimana ha sanzionato 60 persone. Le pattuglie, in abiti civili e auto civetta, hanno monitorato le arterie stradali parallele a viale Regione Siciliana, nei pressi dell’ospedale Cervello- Leroy Merlin da una parte e in via Guglielmini angolo via Matteotti e via Galletti dall'altra, dove i residenti dei comuni limitrofi sono soliti disfarsi dei rifiuti nei primi cassonetti disponibili in città. Trentasette le sanzioni da 167 euro comminate nei pressi dell’ospedale Cervello e 23 in via Guglielmini.

"Il trend - sottolineano da via Dogali - è in netta discesa rispetto alla scorsa settimana, in cui erano state comminate 128 sanzioni. Il servizio per la tutela dell’ambiente, della salute pubblica e del decoro cittadino proseguirà nei prossimi giorni con un programma repressivo puntale e incisivo".