Abbandona in strada divano, sedie e impianto stereo ma arrivano i vigili in borghese: maxi multa

Un divano, sei sedie, un mobile stereo e un impianto stereo completo di casse. E' quanto stava scaricando un uomo dalla sua motoape in viale Regione Siciliana, in barba a qualsiasi regola per lo smaltimento dei rifiuti. La polizia municipale lo ha intercettato e multato. Per lui una sanzione da oltre 1.500 euro.

Gli agenti del Nucleo tutela decoro e vivibilità urbana, in abiti civili e con auto civetta, hanno intercettato il mezzo mentre transitava nella corsia laterale direzione Catania. Il conducente era intento a scaricare in strada gli oggetti, in corrispondenza dei cassonetti dei rifiuti solidi urbani. Dal controllo dei documenti è emerso che il mezzo era privo di copertura assicurativa. Le sanzioni elevate ammontano a oltre 1500 euro.