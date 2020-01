Viale Regione, tratto da via Giafar a via Montagne al buio: "Luci spente da 4 anni"

"Tratto di viale Regione al buio da circa quattro anni, un fatto non più tollerabile". A denunciarlo è il consigliere comunale, del gruppo consiliare Sicilia Futura–Italia Viva, Giovanni Inzerillo. Pali della luce spenti da via Giafar a via Montagne, un asse viario molto trafficato poiché porta sia verso l’autostrada sia verso lo svincolo del centro commerciale Forum.

"L’assenza di luce nel tratto indicato mette a repentaglio l’incolumità dei cittadini - continua Inzerillo - e pertanto è doveroso da parte dell’Amministrazione intervenire al fine di garantire la sicurezza stradale oltre che il giusto decoro". Per tali ragioni il consigliere fa sapere di aver chiesto alla società partecipata Amg e agli uffici competenti, di intervenire o, se necessario, di programmare la riparazione.