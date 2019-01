Viale Regione, torna l'incubo traffico: via ai lavori sul ponte di via Ernesto Basile

L'Epifania tutte le feste si porta via, ma riporta il traffico a Palermo. All'orizzonte c'è infatti un restringimento della carreggiata centrale della circonvallazione. Da martedì 8 gennaio, l’Amministrazione Comunale attraverso l’Ufficio Infrastrutture e Servizi a Rete riprenderà i lavori di manutenzione in viale Regione Siciliana, in corrispondenza al cavalcavia di via Ernesto Basile.

L'intervento rientra dei lavori nell’ambito dell’Accordo Quadro per i lavori di manutenzione di ponti, cavalcavia, sottopassi e sovrappassi di proprietà comunale. Le operazioni interesseranno le corsie centrali della circonvallazione e inizialmente il cantiere di lavoro riguarderà l’arteria direzione Catania per la durata stimata di una settimana e al termine le opere riguarderanno la corsia opposta direzione Trapani, per un’ulteriore durata di un’altra settimana.

"I lavori - spiegano dal Comune - erano stati rimandati per la presenza durante le festività natalizie di uno spazio destinato ad attività commerciali e ludiche che già determinava un appesantimento del traffico nella zona. La polizia municipale collaborerà con il personale impegnato nel cantiere al fine di limitare il disagio temporaneo al flusso veicolare, dirottando i mezzi della corsia centrale su quelle laterali".