Scatta il piano di pulizia delle caditoie, primi interventi in viale Michelangelo

Operai Amap in azione stamani in viale Michelangelo per la pulizia straordinaria delle caditoie. L'intervento rientra nel programma stabilito nel corso di un incontro dal vicesindaco e assessore al Decoro Urbano, Fabio Giambrone.

Un'attività sinergica, che vede impegnate le società partecipate del Comune, volta al recupero del decoro urbano, nel rispetto dell’ambiente e della vivibilità della città. Dopo gli interventi di Rap e Reset, Amap ha dato l’avvio, alla pulizia delle caditoie stradali, in viale Michelangelo. Si proseguirà poi nelle altre zone.

