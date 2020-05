Incidente in viale Michelangelo, schianto contro il guardrail durante corsa in ospedale

Perde il controllo durante la corsa verso il pronto soccorso e si schianta con l'auto contro il guardrail. Un incidente si è verificato intorno alle 23 di ieri nell'ultimo tratto di viale Michelangelo, nella carreggiata in direzione viale Regione, poco prima della rotonda di viale Lazio. Tre i feriti soccorsi dal 118 e portati a Villa Sofia, dove sono entrati in codice giallo. Illeso il 36enne S.G. che si trovava alla guida del mezzo, un'Alfa Romeo.

Secondo una prima ricostruzione l'automobilista avrebbe perso il controllo del mezzo a causa dell'alta velocità, dovuta all'urgenza di portare in ospedale una ragazza che soffre d'asma e in preda a una crisi respiratoria. I sanitari intervenuti con tre ambulanze hanno prestato le prime cure ai feriti, la 49enne A.G., il 21enne G.P. e una donna, F.F., trovata senza documenti e della quale non si conosce l'età.