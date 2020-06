Viale Lazio, allarme bomba per valigette abbandonate: ma dentro arnesi da dentista

Due valigette metalliche lasciate sul marciapiede in viale Lazio hanno fatto scattare le procedure di sicurezza per la presenza di un possibile ordigno ma al loro interno c'erano solo strumenti e materiale sanitario per dentisti. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio ed è rientrato poco dopo, ma per alcuni minuti un tratto di strada è stato interdetto al passaggio e sul posto sono accorse diverse pattuglie della polizia municipale, due volanti della polizia e un mezzo dei vigili del fuoco.

L'allarme è scattato quando un passante ha segnalato a una volante della polizia la presenza di due valigette metalliche abbandonate su un marciapiede. Gli agenti hanno cosi fatto scattare le procedure del caso e hanno allertato anche gli artificieri. Prima però che la squadra intervenisse un ragazzo ha avvicinato le forze dell'ordine spiegando che quelli ritenuti potenziali ordigni erano solo gli strumenti di lavoro della sorella, dentista. La donna li aveva dimenticati. Gli operatori hanno accertato che il racconto era veritiero, restituendo tutto al legittimo proprietario.

