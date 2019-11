"Pallone" di viale del Fante, verso convenzione Comune-Federscherma: "Svolta storica"

Il "Pallone" di viale del Fante, l'ex centro stampa dei Mondiali di Italia '90, sarà affidato alla Federscherma. La convenzione, messa a punto dall'amministrazione comunale, "dopo le necessarie verifiche è pronta". Ne dà notizia il consigliere di Sinistra Comune, Marcello Susinno, che ricorda l'impegno preso in occasione dei campionati di italiani di scherma dello scorso giugno.

"Un passaggio storico verso l’affidamento di una struttura in disuso da quasi 30 anni, che verrà riqualificata e restituita alla città per l’attività schermistica" sottolinea Susinno, promotore del recupero di una struttura dimenticata per anni. "Auspico però - aggiunge - che la sua destinazione non sia esclusiva per la scherma, ma allargata anche ad altre attività sportive come il basket. L'ubicazione strategica del 'Pallone', vicino ad impianti sportivi come l'ippodromo, lo stadio delle Palme e la piscina, lo renderebbe un prezioso strumento di promozione sociale e territoriale per la città".

"Esprimo grande apprezzamento - conclude Susinno - nei confronti del sindaco Orlando e del suo vice Giambrone per avere accolto una mia proposta arrivata ormai al capolinea, condivisa anche dalla Settima commissione di cui sono componente, rispetto al riutilizzo dell'ex centro stampa dei Mondiali di Italia '90, lasciato negli anni inspiegabilmente in stato di abbandono".