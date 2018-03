Martellata sul finestrino per rapinare portavalori, bottino da 10 mila euro: due arresti

Lo scorso 24 luglio, insieme ad altri due complici, avrebbero rapinato un addetto alla riscossione degli incassi di diversi distributori di carburante cittadini in viale Delle Alpi. Adesso per Renato Randazzo, 57 anni, e Claudio Liga, 50 anni, entrambi del quartiere Zisa, è scattato l'arresto con l'accusa di rapina aggravata in concorso. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, i due arrestati e due complici avrebbero affiancato a bordo di due scooter l'auto delle vittima e, dopo avere mandato in frantumi con un martello il finestrino lato passeggero, si sarebbero impossessati di circa diecimila euro, dandosi poi alla fuga.

Le indagini dei poliziotti del commissariato San Lorenzo hanno permesso di scoprire che la vittima era stata pedinata lungo tutto il tragitto. I malviventi lo avevano seguito mentre riscuoteva il denaro delle colonne self service dei distributori di carburante. Gli agenti, però, sono riusciti anche a ricostruire parzialmente le vie di fuga usate dalla banda, le cui tracce si sono perse nella zona di piazza Ingastone. Da qui l'identificazione dei presunti colpevoli. Ritrovati anche lo scooter e gli indumenti indossati in occasione della rapina. Per il 57enne e il 50enne è scattato l'arresto. Indagini sono in corso per risalire all'identità degli altri componenti della banda.