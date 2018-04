Viale Croce Rossa, sorpreso mentre forza la porta di un appartamento: arrestato

Stava tentando di forzare la porta di un appartamento al primo piano di uno stabile in viale Croce Rossa, ma è stato colto sul fatto dai carabinieri ed è finito in manette. I carabinieri hanno arrestato, con l’accusa di furto in abitazione, consumato e tentato Antonino Riggio, palermitano di 43 anni.

I militari dell'Arma hanno accertato che poco prima, sempre nella stessa strada, aveva rubato i pomelli in ottone dalle porte di quattro appartamenti.

In seguito della perquisizione personale, sono stati trovati e sequestrati diversi arnesi da scasso. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari. Giudicato con il rito direttissimo, è stato condannato e sottoposto alla misura della presentazione alla polizia giudiziaria.

