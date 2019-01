Cronaca Libertà / Viale Campania

"Armato" di pinza sfila 20 euro dalla tasca di un turista, arrestato

In manette un 58enne, che era entrato in azione tra le bancarelle del mercatino rionale di viale Campania. Confusi tra la folla e in abiti civili c'erano però dei carabinieri, che hanno assistito alla scena e lo hanno bloccato