Borseggiatori in azione al mercatino di viale Campania, arrestati da carabiniere libero dal servizio

In manette due palermitani di 44 e 38 anni. Il più grande, nel 2017, era stato bloccato per un altro borseggio e anche in quel caso a fermarlo era stato un militare dell'Arma non in servizio