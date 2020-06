Viadotto Himera, countdown per il montaggio del nuovo impalcato: chiusa bretella sulla A19

Sono ormai in fase di avvio le operazioni di varo in quota del nuovo impalcato in acciaio del viadotto Himera, sull’autostrada A19 Palermo-Catania.

Lo rende noto l'Anas che, per consentire il prosieguo delle attività necessarie alla definitiva riapertura del viadotto, ha modificato la viabilità in autostrada. Per ripristinare gli elementi del viadotto che in fase di realizzazione della bretella avevano subìto importanti modifiche, è stato interdetto al traffico lungo la bretella in by-pass al viadotto, realizzata per dare continuità alla circolazione autostradale in direzione Catania.

In questa fase di cantierizzazione, la bretella risulta non più utilizzabile dall'utenza, sia per la necessità di eseguire le operazioni di ripristino degli elementi del viadotto, sia perché interferente con le operazioni di varo. Dalla giornata di oggi e fino al prossimo 31 luglio l’intero traffico sarà deviato, tra il km 56,900 al km 59,400, sulla carreggiata in direzione Palermo, in regime di doppio senso di circolazione.