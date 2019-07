L'Orchestra Sinfonica suona in piazza, cambia la viabilità in centro

Domani l'Orchestra Sinfonica Siciliana ritorna a suonare davanti al Politeama e la polizia municipale ha disposto delle modifiche alla viabilità per consentire lo svolgimento dell'evento. E' prevista la chiusura della carreggiata centrale di via Libertà nel tratto Mordini/Castelnuovo.

Ecco cosa cambia nel dettaglio:

Via Libertà (carreggiata centrale nel tratto compreso tra le piazze Crispi/Mordini e Castelnuovo con esclusione dell’attraversamento di via Archimede direzione via Siracusa) chiusura al transito veicolare. Carreggiata laterale di monte, compresa tra la piazza Mordini e la piazza Castelnuovo, divieto di sosta con rimozione coatta, solo sul lato dx nel senso di marcia. Strada di collegamento tra le vie Libertà e R. Settimo in adiacenza alle piazze Ruggero Settimo/Castelnuovo, chiusura al transito veicolare dell’intera carreggiata. Piazza R. Settimo, nei tratti compresi tra le vie Ruggero Settimo ed Emerico Amari, e tra le vie G. Daita e Libertà: divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle 19 alle 24 e chiusura al transito veicolare dell’intera carreggiata. Piazza R. Settimo, nei tratti compresi tra le vie Ruggero Settimo ed Emerico Amari, e tra le vie G. Daita e Libertà: divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle 19 alle 24 e chiusura al transito veicolare dell’intera carreggiata. Via E. Amari nel tratto compreso tra piazza R. Settimo e la via I. La Lumia (esclusa); divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati e chiusura al transito veicolare dell’intera carreggiata. Via Turati nel tratto compreso tra le vie I. La Lumia e piazza R. Settimo: divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati e chiusura al transito veicolare dell’intera carreggiata. Piazza Castelnuovo nel tratto compreso tra la via Libertà e il civico 50 (escluso), sul lato destro nel senso di marcia: divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto i taxi che normalmente sostano in prossimità di via Turati/Ruggero Settimo.