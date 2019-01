Presepe vivente e processione: gli eventi in programma per l'Epifania cambiano la viabilità

Gli eventi in programma per l'Epifania cambiano la viabilità nel fine settimana. Due le manifestazioni in programma: in via della Leva, all'Arenella, sia sabato che domenica, dalle 18 alle 21, si svolgerà il presepe vivente. Domenica pomeriggio una processione religiosa limiterà la circolazione veicolare in alcune vie della città.

Sabato 5 e domenica 6 gennaio 2019

Ore 18 (fino alle 21) – Arenella - Presepe vivente

Via della Leva, prima traversa di piazza Tonnara, tratto compreso tra il civico 90 e il civico 100: chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati.

Domenica 6 gennaio 2019

Ore 13 (fino alle 22) – Via Giuseppe Di Mensa e altre – Manifestazione religiosa Santa Rita da Cascia

Via Giuseppe Di Mensa, intero tratto: divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati e chiusura al transito veicolare. Chiusura al transito veicolare, al passaggio della processione, delle vie Marchese di Roccaforte, piazza Don Bosco, via Sampolo, via Moscardello, via Giovanni Bonanno, via R. Pantaleone, via La Marmora, via Massimo D'Azeglio e rientro in chiesa.