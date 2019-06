Corpus Domini e concerto dell'Orchestra sinfonica in piazza: i divieti e le strade chiuse in centro

Oggi e domani, in occasione delle processioni religiose organizzate dalle parrocchie per il Corpus Domini e del concerto dell'Orchestra sinfonica siciliana in piazza Ruggero Settimo cambia la viabilità cittadina. Le maggiori novità interessano la zona di via Libertà e il centro, da piazza San Domenico a Corso Vittorio Emanuele.

Nel dettaglio le strade chiuse e i nuovi divieti di sosta

Sabato 22 giugno

Ore 18.45 (fino alle 20) – Centro città – processione SS. Sacramento

Itinerario: via Torremuzza, via Alloro, via Vetriera, piazza Magione, via spasimo, via S. Teresa, via N. Cervello, via Torremuzza.

Ore 19.30 (fino alle 21) – Borgo Nuovo – processione Corpus Domini

Itinerario: parrocchia Santa Cristina, Via Mozia, largo Ippona, via Assoro, via Mozia, rientro.

Ore 20 (fino alle 23) - Centro città - “Concerto dell’Orchestra Sinfonica Siciliana”

Limitazione temporanea della circolazione veicolare e della sosta, in alcune vie e piazze cittadine. Nel dettaglio:

Via Libertà, carreggiata centrale – nel tratto compreso tra le piazze F.Crispi/Mordini e Castelnuovo/R. Settimo con esclusione dell’attraversamento di via Archimede direzione via Siracusa: chiusura al transito veicolare; carreggiata laterale di monte, compresa tra la piazza Mordini e la piazza Castelnuovo: divieto di sosta con rimozione coatta, solo sul lato destro nel senso di marcia; strada di collegamento tra le vie Libertà e Ruggero Settimo in adiacenza alle piazze Ruggero Settimo/Castelnuovo: chiusura al transito veicolare dell’intera carreggiata; piazza Ruggero Settimo, nei tratti compresi tra le vie Ruggero Settimo ed Emerico Amari, e tra le vie G. Daita e Libertà: divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle 19 alle 24 e chiusura al transito veicolare dell’intera carreggiata; via E. Amari nel tratto compreso tra piazza Ruggero Settimo e la via Isidoro La Lumia (esclusa); divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati e chiusura al transito veicolare dell’intera carreggiata; via Turati nel tratto compreso tra le vie I. La Lumia e piazza R. Settimo: divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati e chiusura al transito veicolare dell’intera carreggiata; piazza Castelnuovo nel tratto compreso tra la via Libertà e il civico n°.50 (escluso), sul lat destro nel senso di marcia: divieto di sosta con rimozione coatta,

eccetto i taxi che normalmente sostano in prossimità di via Turati/piazza Ruggero Settimo.

Durante la chiusura delle vie e piazze sopra descritte, saranno attivati anche i sotto elencati provvedimenti necessari a garantire la circolazione veicolare nell’area in esame, sotto elencate vie e piazze:

via Scinà, i veicoli provenienti da piazza Sturzo dovranno svoltare a destra o a sinistra per via Isidoro La Lumia; via Gaetano Daita, nel tratto compreso tra le vie Gallo e piazza Ruggero Settimo: chiusura al transito veicolare. I veicoli dovranno proseguire per via Gallo in direzione di via Isidoro La Lumia o della carreggiata laterale di valle di via Libertà.

Domenica 23 giugno

Ore 18 – Quartiere Molara – parrocchia Maria SS. Addolorata – Corpus Domini

Itinerario: piazza Molara, via Molara, via Aquino molara, via Decano, via Cartiera Grande, piazzetta Olio di Lino, fondo Vega, piazza Molara.

Ore 19 (fino alle ore 21.00) – Centro città – Processione Corpus

Piazza San Domenico - Porzione di piazza non pedonale: chiusura alla circolazione veicolare e istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dalle 8 alle 21 e comunque fino al completamento della stessa manifestazione, fatta eccezione dei mezzi autorizzati, oltre ad eventuali altri veicoli a supporto della cerimonia, e di tutte quelle a servizio delle autorità politiche, civili e religiose partecipanti alla suddetta processione.

Chiusura al traffico veicolare delle vie sotto citate, interessate dal passaggio della processione religiosa, a partire dalle 19 e sino al termine della stessa che si snoderà secondo il seguente itinerario: uscita dalla Chiesa di San Domenico via Roma controsenso – via Vittorio Emanuele ( tratto Roma – Via Matteo Bonello ) – via M. Bonello - ingresso Cattedrale.

Al fine di garantire la processione religiosa citata in oggetto, prevista nelle giornate del 23 giugno 2019, si dispongono i necessari successivi provvedimenti veicolari da attuarsi al passaggio della processione e inerenti i tratti stradali appresso indicati.

Via Gagini, chiusura temporanea al transito veicolare, tratto compreso tra via Cavour e piazza San Domenico.

Via Vittorio Emanuele, chiusura temporanea al transito veicolare, tratto compreso tra Via Porto Salvo e Via Roma, e deviazione di tutti i flussi di traffico provenienti da Via Isnello, Via Paternostro, Via Della Loggia e Via Dei Tintori sulla stessa via in direzione Foro Umberto I.

Via Vittorio Emanuele, chiusura temporanea al transito veicolare, tratto compreso tra piazza della Vittoria e via Matteo Bonello e deviazione dei flussi di traffico già a partire da via Cadorna, verso piazza Indipendenza, tramite via del Bastione.

A salvaguardia del corteo scattano anche i divieti di sosta, ambo i lati con rimozione coatta dalle 14 alle 21,30:

via Dell’Incoronazione - intero tratto stradale compreso tra piazza Sett’Angeli e via Matteo Bonello; piazza Sett’Angeli - intera Piazza compresa tra via S.Agata alla Guilla, via delle Scuole, via Dell’Incoronazione e via Simone Bologna; via Simone Bologna - intero tratto stradale compreso tra piazza Sett’Angeli e corso Vittorio Emanuele. Per tutto il tratto di via Roma compreso tra piazza Giulio Cesare e via Spinuzza, interdetta la circolazione dei veicoli privati, pubblici in transito lungo le

corsie riservate esistenti all’interno del trattostradale di via Roma, che dovranno essere deviati su percorsi alternativi.