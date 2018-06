Festival della birra, set cinematografici e processioni: nel weekend cambia la viabilità 

Il festival della birra in via Vittorio Emanuele ed in via Maqueda, le riprese cinematografiche in alcune strade del quartiere San Filippo Neri e le processioni in programma nel pomeriggio di sabato a villa Tasca, nella zona di corso Calatafimi e all’Arenella. E ancora l'evento “Una Marina di Libri” in via Lincoln ed in via Archirafi, la manifestazione ciclistica che si svolgerà domenica nel parco della Favorita - che per l'occasione domenica mattina resterà chiuso - , il raduno di auto e la sfilata di moda in via Libertà, il giro di Sicilia a Mondello e per concludere il ritorno dei play off Palermo – Venezia, alle 18,30 al Renzo Barbera, rivoluzioneranno la viabilità nel weekend. Ecco nel dettaglio tutte le novità:

Sabato 9 giugno

Dalle 7 alle 24 – Zen 2 - Riprese cinematografiche: divieto di sosta e di circolazione in viale Sandro Pertini e via Prima Carnera.

Dalle 12 fino all'1 del giorno successivo – Beer Bubbles

Via Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra via Roma e piazza Villena: chiusura al transito veicolare, ad eccezione dei veicoli delle forze dell'ordine e di soccorso e dei residenti, con passo carrabile autorizzato. Gli organizzatori posizioneranno idonee transenne dotate di segnaletica luminosa sugli accessi e sulle traverse, che saranno presidiate da proprio personale. Accederanno per il montaggio delle strutture anche i mezzi a supporto dell' evento.

Via Maqueda, nel tratto compreso tra piazza Villena e via Torino chiusura al transito veicolare, ad esclusione dei veicoli delle forze dell'ordine e di soccorso e dei residenti, con passo carrabile autorizzato.

Dalle 17 fino alle 20 – Villa Tasca – Processione religiosa

Ore 17.30 – Arenella - Processione religiosa

Itinerario: via San Vincendo de Paoli, via G. Massaia, via Arenella, Piazza Tonnara, Porticciolo Arenella

Ore 19.00 – zona Calatafimi – Processione religiosa

Itinerario: chiesa di Sant’Oliva, corso Calatafimi, via dei Fiori, via Paulsen, via dell’Acacia, corso Calatafimi, via Titina De Filippo, via Crocifisso a Pietratagliata, via Rosina Anselmi, rientro in chiesa.

Sabato 9 e domenica 10 giugno

Prosecuzione dal 7 giugno fino alle 24 di domenica 10 giugno – zona Lincoln/Archirafi - Una Marina di Libri

Via Lincoln (Orto Botanico), nel tratto compreso tra il civico 2 di accesso ai visitatori e quello successivo a servizio della Sala Lanza: istituzione del divieto di sosta con rimozione, ad eccezione dei veicoli autorizzati (nello specifico: di supporto della manifestazione, car sharing, posti riservati ai disabili e taxi).

Via Archirafi, nel tratto antistante il civico 40, ambo i lati per metri 10 prima e dopo, istituzione del divieto di sosta con rimozione.

Domenica 10 giugno

Dalle 4 fino alle 20 – Via Libertà – 70 Tour internazionale Porsche 2018

Dalle ore 04.00 alle ore 08.00 del 10.06.2018:

- Chiusura dell'asse centrale di Via della Libertà, nel tratto compreso tra via Archimede/Siracusa e Piazza Castelnuovo/ Ruggero Settimo; durante tale fascia oraria l'organizzazione evidenzierà con elementi di sbarramento inamovibili (dotati di illuminazione lampeggiante rossa o altro sistema idoneo che funga da sbarramento), la chiusura che sarà presidiata con proprio personale.

- Istituzione del divieto di sosta con rimozione ambo i lati con esclusione dei veicoli in esposizione.

Saranno consentiti, in sicurezza, gli attraversamenti dei veicoli provenienti da via La Farina, in direzione di piazza Crispi e/o in direzione della carreggiata laterale di monte di via Libertà; via Archimede, in direzione di Via Siracusa e/o direzione della carreggiata laterale di monte di via Libertà.

Ore 6 – Via Libertà - Sfilata di moda “Fashion Show”

Via della Libertà, nel tratto compreso tra la piazza Antonio Mordini (esclusa) e le vie Archimede - Siracusa (esclusa): si anticipa la chiusura al transito veicolare alle 6 del giorno 10 giugno, chiusura al transito pedonale nei tratti utilizzati per varie occupazioni (gazebi, sedie, red carpet, etc. etc.).

Dalle 8 fino alle 10.15 – Parco della Favorita – Manifestazione ciclistica

Chiusura al transito veicolare, con esclusione di velocipedi partecipanti alla iniziativa, nelle strade sotto citate, compresi i varchi e le stradelle del Parco della Favorita che collegano il viale Diana con il viale Ercole:

Via contrada Case Rocca, intero tratto tra viale Ercole e viale del Fante; viale Diana, tratto compreso tra viale Ercole e la via della Favorita; viale Ercole, intero tratto; in viale della Favorita, senso unico nel senso e nel tratto tra l'ingresso di viale Diana e via Martin Luther King (escluso i residenti e coloro i quali sono diretti alla Struttura Equestre).

Dalle 9 fino alle 18 – Mondello - XXVIII Giro di Sicilia

Viale Regina Elena, tratto compreso tra via Glauco e via Anadiomene (escluse le intersezioni): chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati dalle 6 alle 18, scatta il limite massimo di velocità 20 Km/h e divieto di sorpasso.

Via Glauco, intero tratto: istituzione del senso unico di marcia, nel senso e nel tratto da viale Regina Elena verso viale Principe Di Scalea e divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati dalle 6 alle 18, limite massimo di velocità 20 Km/h e divieto di sorpasso.

Via Anadiomene, intero tratto: istituzione del senso unico di marcia, nel senso e nel tratto da viale Principe Di Scalea verso viale Regina Elena; divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, dalle 6 alle 18; limite massimo di velocità 20 Km/h e divieto di sorpasso.

Viale Principe Di Scalea, tratto compreso tra via Glauco e via Anadiomene: "Doppio senso di circolazione", divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati dalle 6 alle 18, limite massimo di velocità 20 Km/h e divieto di sorpasso.

Dalle 16.30 fino alle 18.30 – Piazza Sant’Oliva – Processione religiosa

Itinerario: chiesa San Francesco di Paola, via Sant’Oliva, via Villafranca, via P. Paternostro, via Nicolò Garzilli, via Dante, piazza Castelnuovo, via Ruggero Settimo, via Sperlinga, via Pignatelli Aragona, via Li Donni, via s. Meccio, piazza Sant’oliva, via Abela, piazza San Francesco di Paola, via Carini, via S. Balsano, via Villa Filippina, piazza San Francesco di Paola, rientro in chiesa.

Ore 16.30 – Acquasanta – Processione religiosa

Itinerario: Discesa Porticciolo, Salita Belmonte, via Ammiraglio Rizzo, via Angelini, via Castellana Bandiera, via Fileti, via Calcedonio, cortile II Montechiaro, via Pipitone, cortile I Montechiaro, via Gulì, via di Cristofalo, via Palestra, rientro in chiesa.

Ore 18,30 - Stadio della Favorita – Palermo – Venezia.

Alle 15,30 scatterà la consueta chiusura di viale del Fante, (da piazza Leoni fino a piazza Salerno) e delle vie del Carabiniere e Cassarà. Dalle 16,30 l’area di piazza Papa Giovanni Paolo II (ex piazza De Gasperi) e la circolazione veicolare verrà inibita in viale Croce Rossa (da piazza Leoni a via Villa Sofia) ed in via De Gasperi (da via Empedocle Restivo) in direzione stadio, con la bretella laterale, in direzione stadio, percorribile fino a via Valderice. La fermata dei bus dalla piazza sarà spostata alla prima fermata di via Libertà, dopo piazza Vittorio Veneto, da dove transiteranno le linee dirette in centro città. Per dirigersi in città, i veicoli potranno raggiungere viale Croce Rossa, attraversando via Val di Mazara (con inibizione della svolta a sinistra per via Trinacria), mentre via Ausonia resterà un'arteria di attraversamento, percorribile in direzione di viale Strasburgo. I veicoli provenienti da Pallavicino, potranno arrivare in centro città percorrendo via dei Quartieri, mentre da viale del Fante saranno dirottati in via Case Rocca, percorribile a senso unico, per raggiungere viale Ercole, all'interno del parco della Favorita. Il divieto di transito sarà in vigore fino al termine della partita e comunque fino a cessato bisogno. La zona sarà presidiata dalle pattuglie della polizia municipale.