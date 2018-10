Targa Florio e processioni: dal Centro a Sferracavallo cambia la viabilità nel weekend

Sarà un fine settimana all'insegna dello sport quello che si accinge a comininciare. Traffico rivoluzionato alla Favorita dove domenica si corre la Targa Florio e il Palermo affronta in casa il Crotone. Dalle 11 alle 13, è prevista la chiusura al transito veicolare di viale Diana e viale Ercole e delle stradelle di collegamento. Nel tardo pomeriggio, inoltre, sarà istituita l’area pedonale nelle zone limitrofe allo stadio “Renzo Barbera” in occasione della partita prevista alle 21. Sia sabato che domenica, inoltre, sono in programma delle processioni religiose, alla Zisa, a Sferracavallo e in centro, eventi che cambieranno la viabilità praticamente in tutta la città. Ecco come nel dettaglio:

Sabato 6 ottobre

Processione religiosa - via Juvara

Ore 15.30 (fino alle 18 e fino a cessate esigenze) in via Filippo Juvara - tratto compreso tra l'intersezione con la via Re Federico e l'intersezione con la via Polara (escluse le due intersezioni) scatterà il divieto di sosta con rimozione coatta sul lato destro per ogni senso di marcia e divieto di transito veicolare (con collocazione dei relativi segnali verticali temporanei mobili):

transennamento (perpendicolarmente alla carreggiata) delle due estremità del suddetto tratto di strada; le due estremità del tratto di strada chiusa al traffico veicolare, ovvero sia la soglia dell'intersezione con via Re Federico che l'intersezione con via Polara, dovranno essere costantemente presidiate dai personale di cui all' art. 12 del Codice della Strada (Agenti della Polizia Municipale) coadiuvato, o presidiate in sua vece, dal personale qualificato (addetto alla vigilanza) autorizzato dall'Organizzazione della manifestazione; subito prima (secondo il senso di marcia in direzione di via Re Federico) dell'intersezione con via Gioacchino Vitagliano: collocazione del segnale verticale temporaneo mobile "Direzione obbligatoria a destra", per i veicoli marcianti su via Filippo Juvara (secondo la direzione di marcia verso via Re Federico) che, alla suddetta intersezione, avranno l'obbligo di svoltare a destra per la via Gioacchino Vitagliano in direzione di via Houel; la suddetta intersezione, della via Filippo Juvara con la via Gioacchino Vitagliano e con il cortile Barcellona, dovrà essere costantemente presidiata dal personale di cui all' art. 12 del Codice della Strada (C.d.S.) coadiuvato, o presidiate in sua vece, dal personale qualificato (addetto alla vigilanza) autorizzato dall'Organizzazione della manifestazione via Polara, sulla soglia dell'intersezione con via Filippo Juvara. "Per l'occasione - spiegano da via Dogali - cambieranno diversi sensi di marcia e verrà quindi collocata una segnaletica verticale provvisoria".

Domenica 7 ottobre

Rassegna cinema africano

Ore 8.00 – piazza Santa Chiara: dalle 8 alle 24, istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati e dalle 19 alle 24, e comunque sino al termine della manifestazione, chiusura al transito veicolare.

Processione religiosa - Sferracavallo

Chiusura al transito veicolare, delle vie e piazze interessate, al passaggio dalla processione in onore a San Francesco, con partenza alle ore 14.30 e lino al termine della processione, per il giorno 7 ottobre, lungo l'itinerario sotto descritto: via Torretta, vicolo Baglicello, piazzetta B. Reina, via S. Marciano', via Tacito, via Odivilio, via Catullo, via Torretta, via Plauto, via Leone, via E. Palazzotto, via Dell'arancio, via Del Cedro, via Sferracavallo, via B. Masbel, via Sferracavallo, via Platone, via Aristotele, via Schillaci, via Sferracavallo, via Del Manderino, via Terenzio, via Barcaioli, via Pegaso, via Terenzio, via Proserpina, via Barcaioli, via Pegaso, via Filisto, via Proserpina, via Barcaioli, via Del Manderino, via Filisto, via Proserpina, via F. Materno, via Proserpina, via Tritone, via Del Manderino, via Filisto, via Lucrezio, via Barcaioli, via Del Mandarino, via Pescatori, via Lucrezio, via Terenzio, via Del Manderino, via Sferracavallo, piazza Ss. Cosma E Damiano, via Dammuso, via Pescatori, via Lucrezio, via Barcaioli, via Dammuso, via Tritone, via Delle Naiadi, via Tritone, via Ennio, via Tritone, via Barcarello, via Virgilio, via Ennio, via Duilio, via Orazio, via Virgilio, via Dammuso, via Cavallo, via Orazio, via Virgilio, via Ennio, via Barcaioli, via Dammuso, via Pescatori, via Scalo Di Sferracavallo, via Tabo', via Dammuso, via Amorello, via Scalo Di Sferracavallo, piazza Marina e via Torretta.

Processione religiosa fino alla Cattedrale - piazza San Domenico

Divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta, dalle 14 e sino a termine della manifestazione religiosa, e chiusura al traffico veicolare delle piazze (intere e/o parziali) e vie (intere e/o parziali) sotto citate interessate al passaggio della processione religiosa a partire dalle ore 16.00 sino al termine della stessa manifestazione che si snoderà secondo il seguente itinerario: uscita dalla Chiesa San Domenico sita in Piazza San Domenico 4 Via Roma - Via Napoli - Via Maqueda - Via Vittorio Emanuele - Via Matteo Bonello - Cattedrale (sosta per la celebrazione della Liturgia Eucaristica) ritorno via Matteo Bonello - Via Vittorio Emanuele - Via Roma - e ritorno a Piazza San Domenico- Rientro in Chiesa.

Processione Eucaristica "Maria SS. Del Rosario a Bandita"- Zona Bandita

Chiusura al transito veicolare, delle vie e piazze interessate, al passaggio dalla processione seguendo il senso di marcia dalle 16,30 e fino al termine della processione, con partenza dall'ingresso principale della chiesa lungo l'itinerario sotto descritto e comunque sino al termine della manifestazione in conformità alla richiesta allegata che fa parte integrante del presente provvedimento:

Uscita Chiesa — cortile Fiammingo, via Bandita, vicolo Cavallaro, via Messina Marine (dal civ. 659 al civ. 717), cortile Mannino, via Messina Marine (dal civ. 500 al civ. 342), via Laudicina, via Bertet, via Messina Marina(dal civ. 543 al civ. 657), via Bandita, cortile Fiammingo ( Rientro in Chiesa).