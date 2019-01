Interventi sulle pareti rocciose di Monte Pellegrino, tratto di via Monte Ercta resta chiuso

Disagi alla circolazione in vista per la giornata di domani (sabato 12 gennaio). Dalla polizia municipale fanno sapere che a partire dalle 9 in via Cesareo, nel tratto ad angolo con via Leopardi, si svolgerà la cerimonia commemorativa dell’ex sindaco di Palermo Giuseppe Insalaco, mentre dalle ore 8 alle 17 dello stesso giorno, per consentire gli interventi di salvaguardia delle pareti rocciose del Monte Pellegrino,

continuerà la chiusura al transito veicolare e pedonale iniziata lunedì scorso, di via Monte Ercta, nel tratto compreso tra il primo tornante dopo l’ incrocio col viale Margherita di Savoia e la via Annone.

