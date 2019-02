Passeggiata in bici, sfilata in maschera e corteo: come cambia la viabilità nel weekend

Una passeggiata in bici, una sfilata in maschera, un corteo religioso. Sono gli eventi che creeranno delle modifiche alla viabilità in questo fine settimana. Domani (sabato 23 febbraio) e domenica (24 febbraio) in occasione della "Giornata internazionale della guida turistica", all’interno del parco della Favorita dalle 10.30 alle ore 15 si svolgerà una passeggiata in bicicletta per consentire ai partecipanti visite guidate della Palazzina Cinese e di Villa Niscemi.

"Il gruppo si muoverà a traffico aperto con percorrenza sia dei viali interni che della pista ciclabile - dicono dal comando della polizia municipale - una pattuglia assicurerà la necessaria assistenza ma si raccomanda ai conducenti dei veicoli di utilizzare la massima prudenza nell'attraversare il parco in questa fascia oraria".

Ancora sabato alle ore 16 nel quartiere Bonagia, si terrà una sfilata in maschera dei bambini del quartiere con partenza da via Nissa, attraverso via Sanfilippo, via dell’Airone e via Troina.

Infine alle ore 17 un corteo religioso di studenti delle scuole medie partirà da via Brancaccio e proseguirà per via Letterio Lizio Bruno, corso dei Mille, viale Amedeo d’Aosta, via Stefano Canzio fino a piazzale Anita Garibaldi.