Presepe vivente e sfilate natalizie in bici: cambia la viabilità nel weekend prefestivo

Le festività natalizie cambiano la viabilità al Cassaro e all’Arenella a partire da domani. Domenica mattina poi sono in programma due passeggiate ciclistiche - a traffico aperto - in via Sarullo (Casa del Sole) e in centro città che potrebbero avere delle ripercussioni sulla circolazione. Nel dettaglio ecco la lista delle strade chiuse al transito veicolare e i nuovi divieti di sosta:

Sabato, domenica e festivi

Chiusura al transito del Cassaro - Via Vittorio Emanuele, tratto compreso tra la via Roma (esclusa) e i Quattro Canti (esclusa): chiusura al transito veicolare dalle 15.30 del sabato alle 7 del lunedì successivo; chiusura al transito veicolare dalle 10 alle 22.30 negli altri giorni festivi.

Via della Leva (zona Arenella): il tratto compreso tra il civico 90 e il civico 100 chiude al transito veicolare e scatta il divieto di sosta, con rimozione coatta ambo i lati, nei giorni 22, 23 dicembre e 5, 6 gennaio dalle 18 alle 21 e fino a cessate esigenze per il “Presepe Vivente”.

La polizia municipale informa sabato alle ore 17 è previsto un corteo di protesta di disoccupati con concentramento e partenza da piazza Verdi (al Massimo) fino a raggiungere piazza Indipendenza, sede della presidenza della Regione. I manifestanti percorreranno via Houel, via Goethe, corso Alberto Amedeo con previsto stazionamento in piazza Indipendenza. "Agli automobilisti e agli utenti della strada - dicono da via Dogali - si consigliano percorsi alternativi. Le pattuglie della polizia municipale seguiranno la manifestazione per evitare disagi e la necessaria assistenza".

Domenica 23 dicembre

Ore 9 – Boccadifalco – Raduno cicloturistico Memorial Giuseppe Schiera. Itinerario: via Sarullo, piazza Baida, San Martino delle Scale.

Ore 10 – Centro città – Sfilata natalizia con Palermonotteinbici. Itinerario: piazza Ruggero Settimo, via Dante, via Brunetto Latini, piazza Giovanni Amendola, via Houel, via Goethe, via Niccolò Turrisi, via Salesio Balsano, via Volturno, piazza Verdi, via Maqueda, piazza Bellini, piazza Pretoria, discesa dei Giudici, via Roma, piazza San Domenico, via Giovanni Meli, via Bambinai, largo Cavalieri di Malta, via Squarcialupo, via Castello, via Francesco Crispi, via Cala, Foro Umberto I, inversione, piazza Capitaneria di Porto, via Cala, via Francesco Crispi, piazza XIII Vittime, via Cavour, via Principe di Scordia, via Mariano Stabile, via Roma, piazza don Luigi Sturzo, via Bertolino Giuseppe Puglisi, via Isidoro Carini, via Pasquale Calvi, via generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.