Concerto in piazza Ruggero Settimo e corteo in via Alloro: cambia la viabilità del weekend

Il concerto dell’Orchestra Sinfonica al Politeama sabato e il corteo per celebrare l’anniversario della nascita del Principe di Palagonia domenica in via Alloro condizioneranno la viabilità del weekend. Lo comunica la polizia municipale. L'evento musicale in piazza Ruggero Settimo avrà inizio alle 17.30 mentre la manifestazione di domenica prenderà il via alle 9.30 da Palazzo Palagonia per concludersi nella chiesa Santa Maria della Pietà alla Kalsa.

