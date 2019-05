Fiaccolata e processione in zona via Notarbartolo: cambia la viabilità nel weekend

I festeggiamenti in onore della Madonna di Fatima, in programma nel weekend in zona Notarbartolo cambiano la viabilità. Due gli eventi previsti: una fiaccolata da via Notarbartolo a via Terrasanta, sabato alle 21, una processione con un percorso che attraverserà le vie Terrasanta, Sciuti, Salinas e Nunzio Morello, intersecando la circolazione veicolare di via Notarbartolo, domenica a partire dalle 18.

Le strade chiuse e i divieti di sosta nel dettaglio:

Per tutto il fine settimana in via Terrasanta, nel tratto tra i civici 74-82, scatta il divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle 8 alle 21.

Sabato chiudono al transito veicolare le vie e piazze interessate dalla fiaccolata, con partenza dalla chiesa di San Francesco di Sales di via Notarbartolo e arrivo nella chiesa della Resurrezione di via Terrasanta.

Domenica, dalle 18 e alle ore 18.30 scatta, invece, la chiusura al transito veicolare della via Terrasanta (altezza via Domenico Costantino), e della via Damiani Almeyda, tratto che va da via Generale Di Maria a via Salinas. A seguire e sino al termine della processione: chiusura al transito veicolare delle vie e piazze interessate dal passaggio della stessa, con partenza dalla Chiesa della Resurrezione di via Terrasanta per piazza Diodoro Siculo, via Salinas, via Nunzio Morello, via Cesareo, via Sciuti, via Terrasanta e rientro in chiesa.

La polizia municipale consiglia agli automobilisti di effettuare percorsi alternativi per raggiungere l'area interessata dall'evento religioso: per chi proviene da via Sciuti sarà possibile transitare attraverso via Cesareo e via Lo Jacono per raggiungere via Notarbartolo in direzione mare o attraverso via Domenico Costantino immettersi su via Generale Di Maria per via Generale Cantore e proseguire per via Malaspina.